Svelato il cameo di Ed Sheeran in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Ed Sheeran ci ha preso gusto ad apparire in grosse produzioni, che sia sul grande o sul piccolo schermo non fa differenza: la popstar britannica ci aveva infatti già regalato un cameo in Game of Thrones, mentre è recente la sua partecipazione al film Yesterday di Danny Boyle. Ma dov'era Sheeran in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker?

Già, perché come ogni nerd che si rispetti anche l'autore di Perfect, Photograph e Thinking Out Loud non sa resistere al fascino della galassia lontana lontana, ragion per cui non si è fatto mancare l'opportunità di comparire seppur per pochi istanti nell'ultimo film della saga.

La voce si era sparsa già da un bel po' di tempo, ma nessuno sapeva con esattezza in quale sequenza e in che ruolo fosse apparso Ed Sheeran (d'altronde in Star Wars mascherare il proprio aspetto non è la cosa più difficile del mondo, vista l'enorme quantità di armature e razze aliene presenti in ogni film del franchise).

Un mese dopo l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, però, ecco finalmente cadere il velo di mistero: Ed Sheeran era questo buffo alieno dalla testa enorme schierato fra i ranghi della Ribellione. Una cosa almeno possiamo dirla: il cantante non ha ceduto al fascino del Lato Oscuro e, nella sua pur breve presenza, ha voluto dare il suo appoggio a Rey e co.

Continua, intanto, la caduta libera di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker su Rotten Tomatoes, i cui critici proprio non sembrano riuscire a sopportare il film; uno degli attori storici della saga, invece, esulta su Twitter per le tre nomination a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.