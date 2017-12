Svelati ulteriori personaggi che vedremo in Captain Marvel?

Dopo aver svelato il potenziale ruolo che ricoprirà l'attore Ben Mendelsohn in, il sito That Hashtag Show svela ulteriori personaggi che potrebbero apparire nel cinecomic prodotto dai

Il sito riporta la descrizione fornita dai Marvel Studios in un casting call per tre Skrull che dovrebbero apparire nel film. Ecco la descrizione:

[ALPHA] Donna, 20-49 anni. Esperienza nel combattimento. Preferibilmente danza o ginnastica. [DELTA] Uomo, 20-49 anni. Deve essere alto con spalle larghe e muscoloso. [SUPPORTING MALE #2] Uomo, 35-45 anni. Un uomo arrogante ed alto, ma non quanto Delta.

Secondo il sito - ma è pura speculazione - il Supporting Male #2 potrebbe essere Titannus, uno Skrull che nei fumetti ha la possibilità di assumere l'aspetto di altre persone, oltre a possedere la superforza e un fattore di guarigione. Insomma, un potenziale sostituto del SuperSkrull i cui diritti sono in esclusiva alla Fox per quanto riguarda i Fantastici 4 (la razza aliena degli Skrull, invece, sono in condivisione).

Brie Larson interpreterà il personaggio di Carol Danvers/Captain Marvel nel cinefumetto, mentre Jude Law dovrebbe interpretare il suo mentore, Mar-Vell.

La pellicola, prodotta dai Marvel Studios, sarà nelle sale cinematografiche a partire da marzo 2019, poco prima dell'arrivo di Avengers 4 in cui il personaggio della Danvers sarà incluso.