Svelati i tre villain del film animato della Sony Spider-Man: Un Nuovo Universo

A Las Vegas presso il Caesars Palace è in corso il CinemaCon e le diverse major dell’industria dell’intrattenimento stanno mostrando e raccontando, attraverso trailer, interviste e quant’altro, nuovo materiale dei film in fase di sviluppo. La Sony Pictures ha colto l’occasione per annunciare i nomi dei villain del film animato su Spidey.

Saranno ben tre le nemesi che Miles Morales dovrà affrontare durante l’arco del lungometraggio, stiamo parlando del Green Goblin, nella sua versione Ultimate, Kingpin e Prowler. Su quest’ultimo è bene ricordare come la rispettiva trasposizione Ultimate sia incarnata da Aaron Davis, zio di Miles, dunque sarà alquanto interessante capire come verrà intrecciata questa relazione tra l’arrampicamuri e il villain in questione.

Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere. Nel corso della storia vedremo anche Peter Parker, qui in versione adulta, nel ruolo di mentore al personaggio di Morales.

Diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, la storia è stata affidata alle penne di Chris Miller e di Phil Lord, gli autori dell’acclamata pellicola The Lego Movie, che per l’occasione rivestono anche il ruolo di produttori esecutivi del lungometraggio.

Tra i doppiatori al momento confermati figurano Shameik Moore (Miles Morales / Spider-Man), Brian Tyree Henry (Jefferson Davis, padre di Miles), Mahershala Ali (Aaron Davis, zio di Miles e Prowler nei fumetti) e Liev Schreiber in un ruolo da villain non ancora precisato.

Spider-Man: Un Nuovo Universo verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Sony Pictures durante le festività natalizie dell’anno in corso.