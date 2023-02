Svelati i trailer del Super Bowl 2023: ecco tutti i film presenti all'evento!

Qualche giorno fa azzardavamo le nostre previsioni relative ai trailer che vedremo al Super Bowl 2023, ma ora Deadline ha messo fine alle speculazioni e agli sfregamenti delle sfere di cristallo da parte delle redazioni di tutto il mondo pubblicando un elenco competo dei titoli presenti all'evento.

Mentre la diretta della partita del 12 febbraio tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles si avvicina, il magazine ha infatti diffuso la lista dei trailer dei film che saranno proiettati in anteprima al Super Bowl 2023. Qui sotto potete trovare l'elenco completo, che ovviamente include molti film in franchising in uscita nelle prossime settimane e mesi:

Fast X

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Ant-Man e Wasp: Quantumania

The Flash

The Super Mario Bros. Movie

The Little Mermaid

Scream VI

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves

Transformers: Rise of the Beasts

Pixar's Elemental

Oltre a questi trailer, che dovrebbero presentarsi come teaser trailer completi, la fase promozionale degli studios di Hollywood durante l'evento includerà anche uno spot di 15 secondi per Cocaine Bear di Elizabeth Banks e (probabilmente, dice Deadline) anche degli spot per Indiana Jones e La ruota del destino e The Marvels. Il magazine, infinite, prevede anche potenziali 'comparsate' di Creed III e John Wick: Chapter 4.

Tra l'altro, se siete curiosi - a vostro rischio e pericolo - vi segnaliamo che in queste ore la descrizione del trailer di Guardiani della Galassia 3 sarebbe comparsa in un presunto leak del Marvel Cinematic Universe, che anticiperebbe anche diverse novità sul futuro della saga, incluse le scene post-credit di Ant-Man & The Wasp: Quantumania.