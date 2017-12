Svelati i prossimi titoli della DC Entertainment... ma ne mancano un paio

Alin Brasile, nonostante la performance deludente di, la DC Entertainment , i cui vertici sono cambiati dopo i risultati al botteghino del film di, ha svelato i film dello studio in arrivo nei prossimi anni.

Peccato che la lista sia pressoché identica a quella mostrata lo scorso luglio al San Diego Comic-Con. Ora, non ci sarebbe nulla di male, ma da allora sono stati annunciati numerosi altri progetti, con molti definiti sicuramente più avanti nello sviluppo ma che sono stati pressoché esclusi dalla Warner Bros. Pictures.

Inutile dire che dopo Aquaman, la Warner ha enfatizzato l'uscita di Wonder Woman 2 (anche se il titolo è stato presentato come Wonder Woman II). Gli altri titoli dati per sicuro dallo studio sono Flashpoint, Green Lantern Corps., Suicide Squad 2, Shazam!, Batgirl, Justice League Dark e The Batman.

All'appello mancherebbero gli spin-off su Harley Quinn & Joker (che a bordo ha già un regista) e Gotham City Sirens (diretto da David Ayer), il film su Nightwing (anche questo, rispetto ad altri titoli, ha già un regista a bordo), la pellicola sul Joker (con uno sviluppo molto più avanti rispetto ad altri titoli), la pellicola dedicata a Deathstroke (data per certa) e il potenziale Justice League 2. Inoltre, grande assente, è il film su Cyborg, dato per sicuro fino a qualche mese fa.