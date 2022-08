Svelati il nuovo poster e trailer della riedizione di Avatar

James Cameron e la Disney hanno pensato che il modo migliore per aumentare l'attesa del sequel Avatar: le vie dell'acqua fosse quello di ripresentare il film originale del 2009 nelle sale.

L'annuncio della riedizione del film, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Avatar, è avvenuto tramite profili social dello stesso Cameron, che ha così twittato: "Abbiamo rimasterizzato il film e deciso che meritava un nuovo poster....".

Alle parole del regista ha fatto seguito la locandina del film, che non sembra mostrare affatto i suoi 13 anni di età, con uno splendido primo piano di Zoe Saldana nei panni di Neytiri. L'immagine è stata abilmente restaurata e lo stesso è stato fatto con il trailer che ha accompagnato l'annuncio.

Con un titolo che poco celatamente mette in primo piano la passione per gli oceani del regista canadese, il sequel di Avatar si svolge più di dieci anni dopo il primo film. Jake e Neytiri hanno una famiglia, il malvagio colonnello Quaritch è stato riportato in vita grazie a un programma RDA ancora più sperimentale e il saccheggio di Pandora continua.

Attraverso una massiccia e aggressiva campagna pubblicitaria la Disney sembra voler puntare molto su Avatar: le vie dell'acqua" e spera, chissà, di poter replicare l'enorme successo del primo film uscito nel 2009. Non solo Avatar, la Disney ha annunciato altri numerosi progetti per il 2022 poco tempo fa.