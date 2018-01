Svelati i nomi dei personaggi di Solo: A Star Wars Story, parla Donald Glover

Solo: A Star Wars Story diè uno dei film più 'attesi' del 2018: da una parte ci molti fan della saga diche sono curiosi, dall'altra i detrattori che hanno già scommesso nel flop artistico della pellicola.

Quel che è chiaro è che la pellicola sul personaggio di Han Solo, a qualche mese dalla sua release cinematografica, è ancora avvolto nel più totale mistero. Grazie ai LEGO siamo riusciti ad ottenere qualche piccola informazione e dettaglio in più. Ora sempre ai LEGO sembra abbiamo scoperto i nomi dei personaggi interpretati da Woody Harrelson e da Emilia Clarke nel film: il primo sarà Tobias Beckett mentre la seconda Qi'Ra. A quanto pare sono due personaggi 'nuovi' mai esisti nell'universo di Star Wars fino ad ora.

Nel frattempo Donald Glover (Lando) ha parlato del cambio di regia e se questo abbia, in qualche modo, 'influenzato' la produzione: "Non proprio. Non penso abbiamo mai avuto un'esperienza simile e Ron ha fatto un gran lavoro nell'entrare in questo progetto e non voler cambiare quel che stavamo facendo.". Glover ha poi spiegato che Howard non ha rigirato "tante" sequenze con lui nei panni di Lando, e parlando del suo approccio al personaggio, interpretato nella trilogia originale da Billy Dee Williams, ha spiegato: "E' strano, non mi sono mai stressato riguardo questa cosa. Per la prima volta dopo tanto tempo, ho potuto soltanto recitare".