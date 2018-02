Svelati i nomi di altri personaggi di Solo: A Star Wars Story

Dopo l'uscita del primo attesoufficiale di Solo: A Star Wars Story , lae lasembrano aver confermato altri nomi di personaggi che appariranno nello spin-off della saga di

Ad oggi conoscevamo soltanto - tra i personaggi nuovi - il nome di Qi'Ra, il personaggio interpretato dalla Emilia Clarke de Il Trono Di Spade che nel film affiancherà Alden Ehrenreich, interprete del giovane Han Solo e accompagnato dal fedele Chewbacca (Joonas Suotamo) e Lando Calrissian (Donald Glover).

Oggi scopriamo i nomi degli altri personaggi principali della pellicola diretta da Ron Howard. Sembra confermato il nome del personaggio interpretato da Woody Harrelson ovvero Tobias Beckett, mentore di Han che cercherà di mettere insieme una squadra nel film. Thandie Newton, intravista nel trailer, interpreterà un personaggio chiamato Val: inizialmente si era speculato sulla possibilità che fosse lei la villain della pellicola, invece sembra essere parte del team messo su da Han e Tobias. Molti dei fan sono rimasti delusi da questa scoperta in quanto avevano ipotizzato che la Newton potesse interpretare Sana Starros, la moglie di Han introdotta nei fumetti della Marvel, ma sembra ormai chiaro che la saga cinematografica non tiene poi cosi conto dei fumetti e dei romanzi che la circondano

Infine il droide a cui dà vita tramite motion capture Phoebe Waller-Bridge è chiamato L3-37. Come anticipato in questi mesi, L3-37 è il primo droide di sesso femminile ad apparire in questa saga al fianco dei protagonisti.

Solo: A Star Wars Story uscirà a fine maggio.