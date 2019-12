Svelati nome e altri dettagli del personaggio di Dominic Monaghan in Star Wars IX

Del nuovo materiale promozionale per Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker ha rivelato il nome del personaggio di Dominic Monaghan, che farà il suo debutto nel nuovo film scritto e diretto da JJ Abrams.

Come potete vedere in calce all'articolo, una nuova card autografa dall'attore apparsa online sull'onda della fase promozionale di The Rise of Skywalker ha confermato che l'ex star de Il Signore degli Anelli e Lost, interpreterà tale Beaumont Kin. Il ruolo di Beaumont nel film rimane in gran parte un mistero, in quanto è apparso solo fugacemente (e sullo sfondo) nell'ultimo trailer di The Rise of Skywalker e in alcuni poster. Sembra che il suo personaggio sarà un membro della flotta della Resistenza e sarà principalmente visto nel primo atto del film.

“Il regista J.J. Abrams è un mio amico di lunga data e mi ha detto che ad un certo punto avrei avuto l'opportunità di leggere la sceneggiatura" aveva dichiarato Monaghan qualche mese fa. "Mi ha detto: 'Basta che tu sia consapevole del fatto che ci sono sequenze enormi nell'Atto Secondo, ci sono sequenze enormi nell'Atto Terzo ma che, poiché stiamo girando l'Atto Uno come prima cosa, se vuoi c'è un posto per te. Ma non temere perché quella sceneggiatura cambierà'. Quindi l'ho letta e la sceneggiatura era fantastica ovviamente, e non credo che possa dire altro."

Star Wars: The Rise of Skywalker uscirà nelle sale il 18 dicembre prossimo. Per altri approfondimenti scoprite perché le quanto sarà importante il ruolo di Leia e recuperate il nostro speciale Everycult su Il Risveglio della Forza.