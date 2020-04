Svelati dei clamorosi retroscena di Star Wars IX che legano Kylo Ren alla figlia di Lando

Il libro ufficiale The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker ha rivelato nuove informazioni sui piani originali del Primo Ordine successivamente scartati da Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker.

Tra le pagine del manuale viene detto infatti che il Primo Ordine, quando era ancora guidato dal Leader Supremo Snoke, aveva iniziato a prendere di mira i figli dei leader della vecchia Ribellione nel tentativo di vendicarsi, e che questo sarebbe stato svelato come uno dei motivi per cui Ben Solo fu soggiogato dal Lato Oscuro e divenne Kylo Ren.

"Le prime persone prese di mira dal Primo Ordine furono i leader della vecchia Ribellione; andarono alla caccia dei loro figli", spiega il co-sceneggiatore di Chris Terrio. "Hanno scelto la figlia di Lando. Hanno scelto Ben Solo, e la cosa inizia ad avere molto senso quando si guarda al contesto più ampio delle loro macchinazioni - il loro piano a lungo termine."

Come noto, nel film inizialmente si era pensato di palesare il fatto che Jannah è in realtà la figlia di Lando Calrissian, mentre una versione precedente della sceneggiatura mostrava Finn che incontrava un fratello perduto da tempo. Entrambi i nuovi eroi della Resistenza sono stati vittime del Progetto Resurrezione, un'operazione del Primo Ordine con l'obiettivo di catturare migliaia di bambini provenienti da tutta la Galassia e ricondizionarli in Stormtroopers.

