Svelate le ultime parole di Ben e Rey grazie al romanzo di Star Wars:L'Ascesa di Skywalker

Il film di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha avuto l'arduo compito di condensare fatti ed eventi avvenuti in otto film per dare alla storia degli Skywalker un degno finale. Per questo alcuni dettagli sono stati eliminati dal film, ma nell' adattamento letterario non ci sono stati limiti di tempo: Kylo e Rey si sono potuti salutare in un emozionante finale.

Alcuni fan hanno lamentato il fatto che nelle ultime sequenze Kylo Ren apparisse davvero poco loquace, considerando il traumatico processo di redenzione al quale era appena andato incontro. Insomma, di cose da dire ne avrebbe avute parecchie, soprattutto dopo aver realizzato il suo amore per Rey, alla quale salva la vita. Con Palpatine ormai sconfitto, i due si ritrovano accasciati a terra, abbracciati. Nel romanzo, il passaggio dopo il bacio viene descritto così:

"Una voce arrivò a lei attraverso la Forza, chiara e forte. 'Sarò sempre con te' disse Ben. Lasciò che questa verità la travolgesse. 'Nessuno ci lascia mai per davvero' sussurrò lei".

Come chi ha visto il film sa bene, poco dopo Ben muore, dato che ha usato il potere della Forza per riportare in vita l'amata. Le due frasi avrebbero avuto un certo impatto emotivo anche nel film, dato che ci siamo abituati a sentirle pronunciare fin dai primi trailer di The raise of Skywalker, soprattutto da Luke. I concetti che si portano dietro sono evidenti e per Ben valgono anche di più nel finale, dopo che è tornato al lato chiaro della Forza: Rey potrà sempre contare su di lui, così come ha potuto contare sulle passate generazioni di Jedi e su quello che hanno rappresentato. Purtroppo però, la versione finale vista al cinema ne ha fatto a meno e chissà se una scena simile farà parte dei contenuti speciali dell'edizione Home Video. Cosa ne pensate? Le parole pronunciate dai due avrebbero dovuto far parte del film di J.J.Abrams ?

Il romanzo ha inoltre svelato dettagli importanti su Palpatine e ha ampliato molto la scena iniziale con Kylo Ren.