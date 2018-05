Svelate le scene post-titoli di Deadpool 2, inclusa quella tagliata

A poche ore dal debutto nei cinema italiani, ecco arrivare una potenziale descrizione delle sequenze post-titoli di coda di Deadpool 2. E' inclusa anche una descrizione di una sequenza post-titoli che è stata tagliata dal montaggio finale.

ATTENZIONE! SPOILER!

Tutte le sequenze post-titoli di coda di Deadpool 2 hanno a che fare con il tema del viaggio nel tempo. Le scene post-titoli di coda sono ben quattro e questa è la loro - seppur breve - descrizione:

Yukio e Testata Mutante Negasonica aggiustano l'apparecchio per i viaggi nel tempo Deadpool salva Vanessa e poi torna indietro nel tempo subito dopo. Salva anche Peter. Uccide Arma XI davanti a Wolverine. "Sto solo aggiustando la timeline" spiega. Sono scene di repertorio direttamente da X-Men le origini: Wolverine Ryan Reynolds con in mano il copione di Lanterna Verde... quel che accade dopo ve lo lasciamo vedere direttamente al cinema.

A queste, almeno nel montaggio originale, ce n'era una quinta in cui Deadpool viaggiava nel tempo e incontrava Hitler... da bambino. Wade Wilson finiva per strangolare il neonato (Hitler). Apparentemente, questa scena non è piaciuta ai test-screening e giudicata "troppo dark", "non proprio divertente" ed esagerata e, per questo, è stata rimossa; non è chiaro se verrà inclusa nell'edizione home video.