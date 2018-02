Svelate le motivazioni dietro il posticipo di Silver & Black

Oltre al film dedicato a Venom , in uscita ad ottobre, larealizzerà un altro film all'interno deled è quello dedicato ai personaggi dellae di, titolato

Qualche giorno fa vi abbiamo svelato che la Sony Pictures aveva posticipato a data indefinita le riprese di Silver & Black, la cui produzione sarebbe dovuta iniziare in queste settimane. L'assenza di notizie sul casting, aveva fatto temere il peggio ai fan e, infatti, le riprese sono state posticipate ufficialmente.

Ma cosa vuol dire "riprese posticipate a tempo indefinito"? Può voler dire che la sceneggiatura non era ancora pronta e/o non ha convinto i vertici Sony oppure che lo studio sta rivalutando se procedere o meno con il cinecomic. Molti ipotizzano che lo studio possa direttamente "cancellare" il progetto, altri che verrà ripristinato più in là per permettere agli sceneggiatori di riscrivere per bene il copione.

E' la regista del cinefumetto ispirato ai fumetti della Marvel, Gina Prince-Bythewood, a confermare il perché. La regista ha chiarito che "tutto dipende dallo script", lasciando intendere, dunque, che le riprese sono state posticipate per permettere la riscrittura del copione da parte di Lindsey Beer (Chaos Walking) e Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel).

L'uscita del film è ancora prevista per febbraio 2019.