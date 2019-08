Confermato il taglio di diverse scene dal montaggio finale di Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Far From Home è il ventitreesimo titolo dell'MCU dall'anno del debutto, nel 2008, con Iron Man. Il film conclude definitivamente la Fase 3 del franchise, aprendo la strada ad una nuova era con la prossima Fase 4. Il film di Jon Watts, come spesso accade in questi casi, ha subito diversi cambiamenti dallo script al montaggio finale.

Cobie Smulders, interprete di Maria Hill, ha stuzzicato i fan parlando di alcune scene tagliate in post-produzione, che avrebbero messo in mostra con maggior efficacia la personalità del suo personaggio.

Nick Fury e Maria Hill compaiono solo nella scena finale del film, quando si scopre che i personaggi che abbiamo visto per tutta la durata della storia sono in realtà degli Skrulls. Con Soren che impersona Maria Hill, molti fan hanno ipotizzato che l'atteggiamento di Hill fosse molto poco soft. Cobie Smulders ha spiegato che si è trattato di una scelta consapevole, dopo la sparizione e il ritorno in seguito allo schiocco di Thanos.



"Durante le riprese di questo film mi è piaciuto giocare con l'idea che ci fosse appena passata" ha spiegato l'attrice a The Hollywood Reporter "Lei è così esausta, è appena tornata da questo evento epocale ed è piena di lavoro da fare, oltre a capire chi è davvero Mysterio. Poi ci sono state alcune scene che ho girato e che non sono riuscite ad entrare nel montaggio finale e che affrontavano di più questo argomento. Ero davvero entusiasta perché una volta schioccate le dita del Guanto dell'Infinito che cosa rimane? Quindi diventa un'esperienza divertente interpretare qualcuno a cui non importa così tanto".

Cobie Smulders vorrebbe essere Maria Hill tutta la vita. Spider-Man: Far From Home è il secondo film della Sony ad andare sopra il miliardo di dollari d'incasso.