Svelate tutte le date di uscita della versione italiana home-video di Joker

La Warner Bros. Italia ha diramato le informazioni riguardanti l'uscita home-video per il mercato mostrato di Joker, acclamato nuovo lungometraggio DC Films diretto da Todd Phillips e con protagonista Joaquin Phoenix.

Il film, vincitore del Leone D’Oro per il Miglior Film alla 76° Mostra Internazionale d’ Arte Cinematografica di Venezia, sarà in vendita a partire dal 6 febbraio, disponibile in DVD, Blu-Ray (che includerà film e contenuti speciali in alta definizione) e 4K UHD. Per chi non può attendere, invece, dal 16 gennaio l'opera, che ha superato la soglia dei 4 milioni di spettatori in Italia e incassato più di $1 miliardo di dollari nel mondo, sarà disponibile per l’acquisto in digitale.

Tra I contenuti speciali per l'edizione dvd una featurette intitolata Dietro le Quinte: Please Welcome...Joker!, mentre quella blu-ray includerà gli speciali Becoming Joker - Joker: A Chronicle of Chaos, la già citata Please Welcome...Joker! e Joker: Vision & Fury.

Infine vi segnaliamo che il film sarà in vendita anche in una versione da collezione che include la colonna sonora originale.

