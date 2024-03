Svelata uscita e ambientazione del misterioso nuovo film con Leonardo DiCaprio?

A qualche giorno dalle foto dal set che avevano mostrato Leonardo DiCaprio in versione rapinatore di furgoni blindati, nuovi dettagli appena emersi potrebbero aver svelato l'ambientazione del misterioso nuovo film di Paul Thomas Anderson.

In queste ore, infatti, il giornalista di ABC10 Mark S. Allen ha svelato di essere finalmente venuto a conoscenza della segretissima trama del film di Paul Thomas Anderson, le cui riprese sono in corso da diverse settimane: sebbene il reporter abbia deciso di non rivelare tutti i dettagli appresi per rispetto verso il cast e la troupe, nel suo video riferisce che il film è ambientato nel 1984 in piena era Reagan e che le riprese hanno avuto luogo in alcuni degli stessi veri luoghi abitati nella realtà dall'ex presidente degli Stati Uniti durante il suo periodo a Sacramento.

Le location scelte, dunque, non sono casuali, ma legate direttamente alla trama del film, ancora sconosciuta: tuttavia, come forse saprete, si è più volte parlato di un possibile adattamento di Vineland, famoso romanzo di Thomas Pynchon, e più emergono informazioni in proposito più gli indizi sembrano combaciare. Del resto Ronald Regan, sebbene non sia un personaggio centrale nel libro, occupa comunque un posto di rilievo in tutto il romanzo.

Secondo Mark S. Allen, infine, il film uscirà nel primo trimestre del 2025. Ricordiamo che, come confermato anche da Warner Bros, la nuova opera di Paul Thomas Anderson è letteralmente un blockbuster, con un budget di oltre 100 milioni di dollari.