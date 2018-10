Svelata una delle armi principali che vedremo in Avengers 4?

In attesa di capire quale sarà il titolo ufficiale di Avengers 4 - che debutterà nei cinema a maggio 2019 - ecco debuttare in rete un potenziale leak di un'arma che vedremo utilizzata nel corso della pellicola.

Sta rimbalzando in rete un potenziale concept art (non confermato, per ora), lanciato dalla pagina Marvel News India, che mostrerebbe un'arma, molto simile ad un'ascia, che potrebbe apparire nel corso di Avengers 4. Non è chiaro (qualora fosse confermato) chi impugnerà tale arma e perché, ma nei fumetti un'ascia molto simile viene utilizzata da Captain Marvel (interpretata da Brie Larson al cinema).

Nel recente ciclo di storie Fear Itself, a molti eroi vengono date delle armi Asgardiane e Carol Danvers ottiene un'ascia non molto differente da quella mostrata in questo concept art - che noi vi mostriamo qui sotto.

Ovviamente questo è un collegamento/speculazione che ci viene da fare immediatamente, ma ci sono molti personaggi che hanno sfoggiato un'ascia (se escludiamo Skurge, apparso in Thor: Ragnarok): lo stesso Dottor Strange ne ha usata una di recente, ma anche Ares (anche se quest'ultimo non dovrebbe essere incluso nel film). Per ora non ci resta che speculare su chi impugnerà tale ascia nel corso del cinecomic. Ricordiamo che il concept, nonostante sembra reale, non è ancora stato confermato ufficialmente, dunque prendete il tutto ancora con le 'pinze'.