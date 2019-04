Svelata la durata ufficiale di Avengers: Endgame, scoperto quando 'emergerà' Hulk?

Con un record nelle prevendite (in poche ore ha superato quello precedentemente stabilito da Star Wars - Il risveglio della forza, Avengers: Endgame dovrebbe essere l'ennesimo successo targato Marvel Studios.

Secondo un nuovo report semi-ufficiale, la durata della pellicola sarà di 3 ore e 58 secondi e non di 182 minuti come riportato fino ad oggi. Insomma, niente di che in realtà: stiamo parlando di un minuto in meno della durata rumoreggiata nelle settimane precedenti.

Parlando del film in sé - ma qui ci addentriamo nel campo degli spoiler, dunque non proseguite la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa - un nuovo rumor avrebbe svelato quando emergerà Hulk nel corso della pellicola.

Dopo Avengers: Infinity War, dove Bruce Banner aveva un conflitto interiore con il suo Hulk, il Golia Verde è stato lasciato fuori dal marketing di Avengers: Endgame, proprio per preservarne la sorpresa al pubblico generalista.

Alcuni giocattoli ispirati alla pellicola - che anche noi vi abbiamo riportato - avrebbero svelato il momento esatto quando Bruce tornerà a sdoppiarsi in Hulk nel corso del cinefumetto. Stando al report, infatti, Banner diventerà Hulk quando Thanos attaccherà il Quartier Generale degli Avengers, mettendo a rischio tutti i Vendicatori coinvolti. Chiaramente prendete quest'ultima informazione come una voce di corridoio, al momento, e niente di più.