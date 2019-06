Svalta: la nuova commedia horror di Simon Pegg e Nick Frost acquistata da Orion Pictures

Dopo essere diventati famosi in tutto il mondo grazie alla "Trilogia del Cornetto" dell'acclamato regista e sceneggiatore Edgar Wright, i colleghi e migliori amici Simon Pegg e Nick Frost si metteranno in proprio con la nuova commedia horror Svalta.

Deadline riporta che nelle scorse ore i diritti del film sono stati acquisiti dalla Orion Picutres: insieme a ai due attori, il progetto è prodotto anche da Miles Ketley della Stolen Picture.

La storia segue una famiglia durante le vacanze estive in una remota isola svedese: qui i protagonisti scoprono che un serial killer è a piede libero e sta mietendo vittime, ma la gente del posto non ha apparentemente il minimo interesse ad aiutare la famiglia di turisti, i cui membri vengono presi di mira. Il titolo del film è preso dal nome dell'isola immaginaria.

Pegg, Frost e Ketley produrranno il progetto insieme alla Orion, partendo dalla sceneggiatura scritta da Frost in collaborazione con i direttori creativi di Stolen Picture, James Serafinowicz e Nat Saunders. Dan Kagan supervisionerà il progetto per conto dello studio.

Il presidente di Orion Pictures, John Hegeman, ha affermato che il progetto riflette già in queste fasi preliminari dello sviluppo le singolari sensibilità di Pegg e Frost, protagonisti di Shaun of the Dead, Hot Fuzz e The World's End: "Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Simon, Nick e Miles su Svalta", ha detto Hegeman. "La trama è spaventosa, fantastica e pazzesca, e la loro voce unica è perfetta per questo film. Non vediamo l'ora di portare questo progetto sul grande schermo insieme al loro incredibile talento."

Quest'anno ricorre il ventesimo anniversario della partnership che lega Pegg e Frost, migliori amici dal 1999 dopo l'incontro sul set della sitcom inglese Spaced. I due hanno lanciato la Stolen Picture a maggio 2017 e quattro mesi dopo hanno individuato il proprio CEO nella figura di Ketley, ex dirigente della Fox Searchlight precedentemente legato alla società di produzione indipendente Bad Wolf.

"Orion è la casa perfetta per la visione terrificante che Nick ha evocato dal suo cervello anticonformista", ha detto Ketley. "Abbiamo sempre detto che tutto ciò che facciamo deve venire dall'inusuale e essere qualcosa di inaspettato, e con questa collaborazione con John e Dan e il loro fantastico team - Svalta è il progetto perfetto per farlo."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ad un'Ode alla Trilogia del Cornetto e ad un'intervista in cui Simon Pegg parla di depressione e alcolismo.