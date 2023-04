Suzume, svelata la data d'uscita in Italia del nuovo film di Makoto Shinkai

In questi minuti Sony Pictures e Crunchyroll hanno pubblicato il poster ufficiale di Suzume, nuovo capolavoro dell'animazione giapponese diretto dall'acclamato regista Makoto Shinkai, svelando anche la data d'uscita ufficiale per i cinema italiani.

Presentato in anteprima all’ultima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, nella sezione Concorso (la prima volta che un film animato ha gareggiato per l'Orso d'oro dai tempi de La città incantata di Hayao Miyazaki) Suzume sarà nelle sale italiane dal 27 aprile, distribuito nelle nostre sale da Warner Bros Pictures Italia.

Diretto da Makoto Shinkai, Suzume è il tredicesimo film del celebre regista giapponese, dopo Weathering with You che nel 2019 ha vinto il premio “Animation of the Year” del 43° edizione del Japan Academy Film Awards. Nel 2016, sempre in occasione dei JAFA, Shinkai ha inoltre vinto il premio “Director of the Year” per il film Your Name, il cui successo lo ha reso il terzo film animato giapponese più visto nel mondo. Tra i lavori precedenti di Shinkai The Garden of Words, Children Who Chase Lost Voices e 5 Centimeters per Second.

La storia di Suzume parte quando il cielo si tinge di rosso e la terra trema, e il Giappone è sull'orlo della catastrofe. Suzume, un'adolescente determinata, partirà in missione per salvare il suo paese. In grado di vedere le forze soprannaturali che gli altri non possono vedere, sarà lei l'unica capace di chiudere le misteriose porte che stanno diffondendo il caos ovunque. Suzume affronterà un viaggio pericoloso per salvare il destino di tutto il Giappone.

Per altri contenuti, secondo le ultime indiscrezioni il nuovo film di Miyazaki How do you live sarà a Cannes 2023.