Suspiria: su Twitter un assaggio della colonna sonora di Thom Yorke

Dopo che Amazon Studios ha diffuso un nuovo poster di Suspiria di Luca Guadagnino, il musicista Thom Yorke ha postato un breve assaggio della colonna sonora del film. Una melodia che sembra confermare l'entusiasmo di chi alla Mostra del Cinema di Venezia ha elogiato la musica del remake con protagonista Dakota Johnson.

Thom Yorke, intervistato alla Mostra da The Hollywood Reporter, ha ammesso di essersi sentito un po' sopraffatto all'idea di dover rifare una delle colonne sonore horror più acclamate di tutti i tempi (la colonna sonora dell'originale è della band rock italiana Goblin).

"Ho fatto riferimento al film originale ed è stato un processo strano sin dall'inizio. Quando sono venuti a trovarmi per la prima volta i produttori e l'editor Walter Fasano, ho pensato che fossero pazzi, perché non avevo mai fatto una colonna sonora prima. E Suspiria ha una di quelle colonne sonore leggendarie. Ci sono voluti alcuni mesi per contemplare davvero l'idea".

Nonostante le iniziali riserve, Yorke alla fine ha accettato l'incarico, optando tuttavia per andare in una direzione completamente diversa:"Ho guardato il film originale diverse volte e l'ho adorato perché ha una colonna sonora davvero intensa. Ovviamente i Goblin e Dario hanno lavorato a stretto contatto e in maniera incredibile. Ma è una colonna sonora di quel tempo, e non c'era modo di farvi riferimento. Non c'era motivo, a parte trovare interessante l'uso a ripetizione di alcuni passaggi. Continuavo a pensare a come ripetere della musica che possa ipnotizzare. E a me stesso, come una sorta d'incantesimo. Quindi quando lavoravo nel mio studio ero alle prese con degli incantesimi. So che sembra stupido ma è così che ci stavo pensando. Una specie di libertà che non avevo mai avuto prima. Stavo esplorando".

Suspiria è diretto da Luca Guadagnino e comprende nel cast principale Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz e Jessica Harper. Il film uscirà a fine ottobre nelle sale americane.