Suspiria: il remake di Luca Guadagnino uscirà nei cinema italiani distribuito da Videa

Mentre attendiamo fiduciosi l'uscita di un primo trailer ufficiale dell'attesissimo remake di Suspiria firmato da Luca Guadagnino, direttamente dal mercato del Festival di Cannes 2018 arriva una bella notizia per tutti i cinefili amanti del registi di Chiamami col tuo nome.

Come riportato da Variety, infatti, Suspiria è stato acquistato da poche ore dalla Videa per essere distribuito nei cinema italiani, uscita in sala che non era assolutamente certa a causa della produzione di Amazon Studios, che poteva tranquillamente distribuirlo in territorio nostrano direttamente sulla propria piattaforma streaming.



Questo, tra l'altro, significa che il film potrebbe essere presentato in Concorso al prossimo Festival del Cinema di Venezia, in programma al Lido dal 29 agosto all'8 settembre 2018. Videa è attualmente a Cannes come distributrice italiana di un altro importante titolo d'autore, The House That Jack Built di Lars Von Trier. La casa di distribuzione starebbe quindi pianificando un'uscita autunnale in tandem con l'uscita americana del progetto, in patria sempre distribuito da Amazon.



Dopo lo strabiliante successo del meraviglioso Chiamami col tuo nome, adesso il nuovo progetto del regista italiano è sicuramente tra i più attesi e chiacchierati dell'anno. La storia del film ruota proprio attorno a Susie, una giovane americana che nel 1977 si trasferisce nella prestigiosa Markos Tanz Company di Berlino. Quando Susie arriva a destinazione, uno dei membri della compagnia, Patricia, scompare nel nulla. Susie nel frattempo compie enormi progressi sotto la guida di Madame Blanc, direttrice artistica della compagnia e fa amicizia con Sara, un'altra ballerina, con la quale condivide i sospetti che Madame Blanc e la compagnia nascondano un oscuro segreto.



Scritto da David Kajganich, Suspiria vedrà un eccezionale cast femminile comprendente Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz e Mia Goth, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo autunno, a data ancora da destinarsi. Immagini rimosse su richiesta dello studio.