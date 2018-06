Suspiria, il remake di Luca Guadagnino si mostra nel suo primo strabiliante teaser trailer

Dopo tanta attesa, oggi Amazon Studios ha finalmente rilasciato online il primo, affascinante trailer ufficiale del chiacchieratissimo Suspiria, remake del capolavoro horror di Dario Argento ripensato da Luca Guadagnino, uno dei registi italiani più richiesti e apprezzati a livello internazionale.

Dopo lo strabiliante successo del meraviglioso Chiamami col tuo nome, infatti, il nuovo progetto dell'autore è adesso sicuramente tra i più attesi e chiacchierati dell'anno. La storia del film ruota proprio attorno a Susie, una giovane americana che nel 1977 si trasferisce nella prestigiosa Markos Tanz Company di Berlino. Quando Susie arriva a destinazione, uno dei membri della compagnia, Patricia, scompare nel nulla. Susie nel frattempo compie enormi progressi sotto la guida di Madame Blanc, direttrice artistica della compagnia e fa amicizia con Sara, un'altra ballerina, con la quale condivide i sospetti che Madame Blanc e la compagnia nascondano un oscuro segreto.



Che il trailer fosse in arrivo, comunque, si intuiva dai teaser poster rilasciati ieri da Amazon, che seguivano la stessa linea ma con più scritte del primo teaser poster. La scritta completa del titolo, in ogni caso, non è così "piena" come la S dei poster, ma questo potrete capirlo vedendo il teaser in alto.



Scritto da David Kajganich, Suspiria vedrà un eccezionale cast femminile comprendente Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz e Mia Goth, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo autunno, a data ancora da destinarsi. Immagini rimosse su richiesta dello studio.