Suspiria: il primo poster del remake firmato da Luca Guadagnino

Amazon Studios ha presentato al CinemaCon di Las Vegas il primo poster del remake di Suspiria, horror cult di Dario Argento, diretto dal regista di Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino. Il film è uno dei progetti più attesi, soprattutto dopo il successo del regista siciliano con il film interpretato da Timothée Chalamet e Armie Hammer.

Oltre al poster è stata svelata la descrizione di una scena di questa nuova versione di Suspiria, così com'è stata definita da Tilda Swinton, una delle star più fidate di Guadagnino.

Susie Bannon è una giovane americana che nel 1977 si trasferisce nella prestigiosa Markos Tanz Company di Berlino. Quando Susie arriva a destinazione, uno dei membri della compagnia, Patricia, scompare nel nulla. Susie nel frattempo compie enormi progressi sotto la guida di Madame Blanc, direttrice artistica della compagnia e fa amicizia con Sara, un'altra ballerina, con la quale condivide i sospetti che Madame Blanc e la compagnia nascondano un oscuro segreto.

Scritto da David Kajganich (True Story, A Bigger Splash, The Terror), Suspiria comprende nel cast Tilda Swinton nel ruolo di Madame Blanc, insieme a Dakota Johnson, Chloë Grace Moretz, Mia Goth e Jessica Harper, protagonista nel film di Dario Argento nel ruolo di Susie Benner.

Nelle scorse settimane Guadagnino aveva spiegato che in realtà il film non si tratta di un vero e proprio remake:"Mi fa sorridere quando le persone mi dicono 'Come osi fare un remake di Suspiria. Una mentalità tipica guidata dall'anima commerciale'. Ma è il modo in cui mi sto avvicinando al progetto: come un omaggio all'emozione incredibile e potente che ho provato quando l'ho visto da ragazzino".