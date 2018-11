Suspiria, poster ufficiale italiano del remake di Luca Guadagnino

È stato distribuito quest'oggi online il nuovo poster ufficiale in italiano dell'attesissimo Suspiria di Luca Guadagnino, versione completamente revisionata del capolavoro estetico di Dario Argento che vede protagonista nei panni che furono di Jessica Harper l'attrice Dakota Johnson (7 Sconosciuti a El Royale).

Suspiria è ambientato nel 1977, quando la ballerina Susie Bannion (Dakota Johnson) si trasferisce a Berlino per frequentare la prestigiosa compagnia Markos Tanz Company, gestita da Madame Blanc (Tilda Swinton). Susie farà amicizia con Sara (Mia Goth) e insieme a lei cercherà di capire cosa si nasconde dietro una serie di efferati omicidi che avvengono nell'istituto.



Luca Guadagnino, dopo il successo di Chiamami col tuo nome, torna dietro la macchina da presa in un genere completamente diverso, in questa nuova versione del film cult del 1977 diretto da Dario Argento.



Il cast del film comprende anche Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth e Jessica Harper, che nel film di Argento interpretava il ruolo della protagonista, Susy Benner. Suspiria è già stato distribuito negli Stati Uniti, dove ha incassato sinora circa 1.2 milioni di dollari, distribuito in circa 300 sale dalla stessa produttrice americana, che è Amazon Studios.



Suspiria è adesso atteso nelle sale italiane a partire dal prossimo 1° gennaio 2019.