Suspiria: nuovo suggestivo poster per il remake di Luca Guadagnino

Amazon Studios ha pubblicato un nuovissimo poster ufficiale per Suspiria, il remake del classico horror di Dario Argento ad opera di Luca Guadagnino. Potete trovare l'immagine all'interno della notizia.

In Suspiria, una violenta e minacciosa oscurità turbina al centro di una compagnia di danza di fama mondiale, e finirà con l'inghiottire il direttore artistico della troupe, una giovane ballerina ambiziosa (Johnson) e uno psicoterapeuta con diversi problemi personali. In precedenza era stato riferito che l'attrice Tilda Swinton avrebbe interpretato due ruoli nel film, recitando anche la parte dello psicoanalista tedesco: l'attore Lutz Ebersdorf, infatti, è totalmente sconosciuto, fatto che ha alimentato le voci secondo la quale si tratterebbe di uno pseudonimo per celare la doppia interpretazione della Swinton.

Il cast del film comprende Tinda Swinton (...E Ora Parliamo di Kevin, Doctor Strange), Dakota Johnson (Cinquanta sfumature di grigio, How To Be Single), Chloë Grace Moretz(Kick-Ass, The Miseducation of Cameron Post), Mia Goth (A Cure for Wellness, Everest) e Jessica Harper, che ritorna dopo l'iconico ruolo del film originale.

Diretto da Guadagnino su una sceneggiatura scritta da David Kajganich (A Bigger Splash, The Terror), il film è stato presentato in anteprima mondiale al 75 ° Festival Internazionale del Cinema di Venezia. La colonna sonora sarà composta dal leggendario cantante e compositore Thom Yorke dei Radiohead.

Suspiria uscirà nelle sale italiane dal prossimo 2 novembre.