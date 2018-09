Suspiria: la nuova locandina in edizione limitata è strepitosa!

MondoNews ha appena rilasciato una locandina veramente fantastica del nuovo film di Luca Guadagnino, il remake di Suspiria, l'horror che si svolge all'interno di una scuola di danza classica.

Suspiria è il nuovo film con protagonista la Dakota Johnson di 50 Sfumature e nella pellicola di Guadagnino l'attrice ha un look insolito, con una lunga chioma rossa ad incorniciarle il viso. Il nuovo poster, realizzato per Mondo dall’artista Sara Deck è una serigrafia in edizione limitata che presenta Tilda Swinton la quale, nel remake, interpreta l'insegnante dell'accademia dove studia il personaggio della Johnson. La stampa è un formato 24×36 venduto in sole 275 copie a 50 dollari l'una, in vendita dalla prossima settimana.

L'artista dice della locandina:

"Non riesco a pensare assolutamente a nulla di più eccitante del fornire materiale illustrativo per un film la cui uscita attendi con impazienza. A onor del vero, Suspiria offriva un’ampia gamma di immagini straordinariamente belle e tra tutti i concept che mi sono venuti in mente sono felice che, alla fine, siamo riusciti ad andare avanti con questo progetto. Questa immagine in particolare riflette perfettamente la tensione inquietante che circonda Madame Blanc e il suo desiderio nascosto. Con i palmi delle mani all'insù sembra implorare lo spettatore, tuttavia il viso velato nasconde le sue vere intenzioni. Questo film è molto più di un remake."

La sinossi di Suspiria: "Germania anni ‘70, una ballerina americana si iscrive alla Tanz Akademie per seguire i suoi prestigiosi corsi di danza ma quando inizieranno a scomparire alcune ragazze scoprirà che l’istituto, fondato dalla potente e malvagia strega, la Mater Suspiriorum, è una copertura per lo studio delle scienze occulte."