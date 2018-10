Suspiria: Luca Guadagnino vuole realizzare un prequel ambientato nel XIII secolo!

Luca Guadagnino, autore dell'imminente remake di Suspiria, sta prendendo in considerazione l'idea di realizzare un film prequel sul personaggio di Helena Markos ambientato nel tredicesimo secolo.

Il regista palermitano, appassionato del film originale di Dario Argento fin da bambino, aveva già reso noto il suo desiderio di poter creare una vera e propria saga sui personaggi del film con un ipotetico Suspiria 2, ma un po' come James Wan con il The Conjuring Universe a quanto pare vorrebbe esplorare tutte le possibilità narrative a sua disposizione e andare a ritroso nel tempo con un prequel.

"Nella mente continua a tornarmi questa immagine molto particolare di Helena Markos, che se ne sta da sola in un villaggio della Scozia o della Spagna del 1212", ha detto Guadagnino nel corso di una recente intervista promozionale. "Vaga per questo villaggio cercando di trovare un modo per manipolare le donne che lo abitano. Ho questa immagine che mi tormenta, letteralmente. So che lei era lì, so che se ne va in giro da sei, settecento anni prima dell'inizio del mio Suspiria."

Il personaggio di Helana Markos è interpretato dalla storica collaboratrice del regista, Tilda Swinton, che in Suspiria veste i panni anche di Madame Blanc e del professor Jozef Klemperer (sotto lo pseudonimo maschile di Lutz Ebersdorf). Un prequel di Markos rappresenterebbe l'ennesima collaborazione fra i due dopo The Protagonist, I Am Love e A Bigger Splash. "Io e Tilda pianifichiamo nuove avventure praticamente ogni giorno", ha detto Guadagnino. "Dobbiamo vedere come reagisce il pubblico."

Suspiria arriverà a gennaio 2019.