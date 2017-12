Suspiria, Luca Guadagnino: "Il remake è il mio sogno adolescenziale più magalomane"

Mentre il suo ultimo, splendido Chiamami col tuo nome è tra i maggiori favoriti agli Oscar 2018, le cui nomination saranno annunciate a fine gennaio, il registaha avuto modo di tornare a parlare del suo remake di, di cui al momento sono disponibili online solo alcune foto dal set.

Il regista è attualmente impegnato con i delicati lavori di post-produzione del progetto, suo prossimo in linea temporale prima del già annunciato Burial Rites. Spiegando allora ai microfoni del The Guardian la volontà di girare questo discusso remake, Guadagnino ha rivelato le motivazioni dietro questa sua grande scelta, al contempo una sfida rimarchevole e un sogno che si avvera



Queste le sue parole: "Ogni mio film è un tuffo nei sogni della mia adolescenza, e Suspiria è sicuramente il più rimarchevole e megalomane tra questi sogni adolescenziali. Vidi il poster quando avevo 11 anni e a 14 vidi finalmente il film, che mi colpì davvero molto. Iniziai subito a fantasticare di girare una mia personale versione, quindi mi fa sorridere quando sento la gente dire "Come osi fare un remake di Suspiria. Tipica mentalità commerciale". Ero solo un ragazzo quando ho visto il film che mi ha reso quello che sono oggi. Quindi è così che mi sono approcciato al progetto: un omaggio all'incredibile e potentissima emozione che provai quando lo vidi la prima volta".



Vi ricordiamo che Suspiria vedrà nel cast Tilda Swinton, Dakota Johnson, Chloe Grace Moretz e Mia Goth, per un'uscita prevista nelle sale a data da destinarsi, anche se speriamo possa vedere il buio delle sale nel 2018.