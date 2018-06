Suspiria: ecco 4 inquietanti poster del remake diretto da Luca Guadagnino

Luca Guadagnino è il regista al comando del remake di Suspiria, il classico horror del 1977 diretto, all'epoca dal maestro Dario Argento. Adesso possiamo vedere i quattro spettrali poster che preannunciano, forse, l'arrivo del trailer, la settimana prossima.

Suspiria tratterà la stessa storia che abbiamo visto tutti (o quasi), quella cioè del classico di Dario Argento nel quale una giovane ragazza americana, una ballerina, si trova invischiata in un turbine di sangue, morte e sospiri, mentre vive e cerca di studiare danza in una prestigiosa accademia del balletto tedesca.

L'interprete principale sarà la Dakota Johnson di 50 Sfumature, in una veste inusuale, dal momento che non solo sarà una ballerina, ma avrà anche una capigliatura molto chiara rispetto a come siamo abituati a vederla. I suoi capelli saranno rossi e, nelle prime immagini ufficiali della pellicola, la ragazza sembra già abbastanza terrorizzata...

Il trailer del remake di Suspiria dovrebbe arrivare online la prossima settimana. Nel frattempo gustiamoci questi "simpatici poster", le cui caption recitano consigli quali il farsi accudire dalla mamma, il farsi possedere dallo spirito della danza e via dicendo... Date pure un'occhiata alla galleria, in basso, e diteci cosa ne pensate nei commenti!