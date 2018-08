Suspiria: diamo una nuova occhiata alla Madame Blanc di Tilda Swinton

È appena stata rilasciata una nuova immagine che ci mostra Tilda Swinton nei panni di Madame Blanc nel remake di Suspiria, il film diretto da Luca Guadagnino.

Il nuovo film vedrà come protagonista Dakota Johnson nei panni della ballerina americana che va in Europa, in Germania per la precisione, con l'obiettivo di sfondare nel mondo del balletto. Si iscrive, pertanto, alla prestigiosa accademia di danza diretta proprio dal personaggio della Swinton, la cui nuova foto potete vedere in calce alla notizia. Naturalmente, come nel film originale di Dario Argento, le cose diventeranno oscure e terribili e la ragazza se ne accorgerà davvero molto, molto presto.

La sinossi ufficiale di Suspiria recita:

"L'oscurità turbina al centro di una compagnia di danza di fama mondiale, che inghiottirà la direttrice artistica della troupe (Swinton), una giovane ballerina ambiziosa (Johnson) e uno psicoterapeuta con diversi problemi personali (Ebersdorf). Alcuni soccomberanno all'incubo. Gli altri alla fine si sveglieranno."

Il cast di Suspiria include, tra gli altri, Dakota Johnson, Chloe Grace-Moretz, Tilda Swinton, Mia Goth, Sylvie Testud, Renée Soutendijk, Angela Winkler, Małgosia Bela e Lutz Ebersdorf.