Suspiria, David Gordon Green parla del suo remake: "Era troppo costoso"

Prima di dedicarsi al sequel/reboot di Halloween, David Gordon Green era stato ingaggiato da Luca Guadagnino per occuparsi del remake di un altro cult dell’orrore, Suspiria.

La versione di Gordon Green prevedeva Natalie Portman e Isabelle Fuhrman nelle parti principali. “Tutti quei film degli anni Settanta, ne sono ossessionato. Potrei parlarne per ore…”, ha commentato il regista ai microfoni di Bloody Disgusting. “Suspiria e Halloween furono i due film che mi colpirono veramente durante la mia gioventù. Era un periodo in cui ero preso intensamente da svariate cose, quegli anni significarono un sacco per me, ebbero un impatto enorme. Creativamente, Suspiria era eccezionale e Luca Guadagnino, che ha di recente diretto la sua versione di quel film, mi assunse diversi anni fa per scriverne una versione che in seguito avrei anche diretto e fu molto eccitante. In realtà lo scrissi con il tecnico del suono, Chris Hubert. Ma quella versione era troppo costosa e non venne mai realizzata. Adesso, invece, Luca ne ha fatta una sua e nel frattempo si è fatto anche una reputazione come regista. Gli ho scritto l’altro giorno per chiedergli quando avrei visto il suo film, perché ne avevo bisogno”.

Ma come sarebbe stata la versione di Gordon Green? In un’intervista risalente al 2013, il regista ne parlava in questo modo: “Molto rispettoso del film originale. È come una nuova messa in scena di un’opera. Non è come distanziarsi da ciò che già esiste, ma di esserne ispirati e realizzare qualcosa che sia a sua volta un’esperienza originale e unica”.

Suspiria di Luca Guadagnino uscirà nelle sale il prossimo 2 novembre; Halloween, di David Gordon Green, arriverà invece il 19 ottobre nelle sale americane, il 25 ottobre successivo in quelle italiane.