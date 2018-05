Suspiria: la data d'uscita ufficiale e le prime foto del remake di Luca Guadagnino

Amazon Studios ha rilasciato le prime foto del remake di Suspiria, annunciando ufficialmente anche la data d'uscita. Il film è diretto dal regista palermitano Luca Guadagnino, reduce dal successo della sua ultima fatica, Chiamami col tuo nome, con un Oscar alla miglior sceneggiatura non originale assegnato al celebre James Ivory.

Nelle scorse ore è stato annunciato che Suspiria uscirà nelle sale il 2 novembre, nello stesso periodo in cui al cinema arriverà anche il biopic su Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody.

Lo studio ha anche rilasciato una nuova sinossi del film, che racconta:"Mentre l'oscurità cresce al centro di una rinomata compagnia di ballo, il suo direttore artistico (Tilda Swinton), una ragazza americana appena unitasi al gruppo, Susie Bannon (Dakota Johnson), e una psicoterapeuta in lutto (Lutz Ebersdorf) s'intrecciano in un sanguinoso incubo".

Luca Guadagnino torna dietro la macchina da presa portando sul grande schermo il remake del classico di Dario Argento del 1977, grazie alla sceneggiatura di David Kajganich. Suspiria comprende nel cast Tilda Swinton, Dakota Johnson, Chloë Grace Moretz, Mia Goth e Jessica Harper, protagonista del precedente film nel ruolo di Susy Benner.

Tilda Swinton, premio Oscar, amica e storica interprete per i film di Guadagnino - per il quale ha recitato in The Protagonists (1999), Io sono l'amore (2009) e A Bigger Splash (2015) - parteciperà al film in due ruoli.

Negli scorsi mesi il regista aveva precisato di non considerare il suo Suspiria un remake del film di Dario Argento:"Suspiria è il sogno megalomane adolescenziale più chiaro che abbia mai avuto".