Suspiria: Dakota Johnson sulle veementi reazioni al film di Guadagnino

Uno dei film più controversi dell'ultima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è il remake del cult di Dario Argento, Suspiria, diretto da Luca Guadagnino. Reazioni molto forti e contrastanti fra chi ha apprezzato il film e chi ha espresso giudizi più negativi. A parlare di come il pubblico ha accolto il film ci ha pensato Dakota Johnson.

Nel corso di una lunga intervista all'Inquirer, Dakota Johnson ha spiegato le sue sensazioni su Suspiria e sull'accoglienza degli spettatori:"Si tratta di una vera opera d'arte firmata da Luca Guadagnino. Sono molto felice di farne parte. Naturalmente è bello quando giri un film che lascia gli spettatori felici quando lasciano la sala, ma poi continuano a parlare quando vanno a casa? Trovo che sia davvero un privilegio far parte di un film che spinge gli spettatori a chiedersi cosa sta succedendo, perché è ora che l'arte esprima tutto ciò che abbiamo bisogno di esprimere. E le persone sono pronte.

Credo sia un momento interessante, specialmente al cinema. E il fatto che si tratti di un film con un cast di 40 donne che forse risulta controverso...Non bisognerebbe concentrarsi su altre cose? Il film è così stratificato. Il cuore dell'opera è l'amore".

Suspiria uscirà nelle sale americane il 26 ottobre. In Italia non è ancora stata ufficializzata la data ma potrebbe trattarsi del 2 novembre. Nel cast Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth e Jessica Harper.

Luca Guadagnino ha specificato che non si tratta di un vero e proprio remake del film di Dario Argento ma di un omaggio alla potente emozione che provò quando vide per la prima volta il film originale.