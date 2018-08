Suspiria: la clip su Madame Blanc e il suo metodo d'insegnamento

L'inquietante e misterioso personaggio di Tilda Swinton in Suspiria si mostra in tutta la sua sapienza mentre insegna alle ragazze un pezzo particolare.

Suspiria è il remake del classico horror di Dario Argento, diretto stavolta da Luca Guadagnino. La protagonista principale è Dakota Johnson, ma Tilda Swinton interpreta la maestra di danza Madame Blanc, una donna completamente votata al suo lavoro d'insegnante e, presumibilmente, a molto altro, qualcosa di decisamente più oscuro...

Madam Blanc, in questa nuova clip che vi mostriamo in calce alla notizia, sta insegnando alle alunne ad improvvisare e, mentre le ragazze provano, lei si sofferma sul personaggio della Johnson, la quale si nuove in modo molto particolare. La donna la osserva con attenzione e, con l'andare avanti del video, si vede una sorta di mano demoniaca, con le unghie lunghe, che pare "comandare" il corpo della ragazza in quel preciso istante.

Da come la Swinton guarda la ballerina, sembra non essere del tutto inconsapevole di quello che potrebbe star succedendo nella sua classe. Date pure un'occhiata voi stessi a questa nuova clip di Suspiria!

"L'oscurità turbina al centro di una compagnia di danza di fama mondiale, che inghiottirà la direttrice artistica della troupe (Swinton), una giovane ballerina ambiziosa (Johnson) e uno psicoterapeuta con diversi problemi personali (Ebersdorf). Alcuni soccomberanno all'incubo. Gli altri alla fine si sveglieranno."