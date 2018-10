Suspiria: ancora un brano dalla colonna sonora di Thom Yorke

Thom Yorke ha condiviso per l’ascolto in streaming un terzo estratto da Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film), la colonna sonora ufficiale da lui composta per il remake americano del film di Dario Argento.

Intitolato Volk, a differenza dei precedenti due estratti, si tratta di un brano interamente strumentale, così come la maggior parte dello score, e che accompagna le immagini del remake diretto da Luca Guadagnino e presentato in concorso all’ultima Mostra di Venezia. La colonna sonora ufficiale di Yorke sarà disponibile integralmente dal 26 ottobre 2018 (via XL Recordings), in contemporanea con l’uscita statunitense della pellicola. Il brano di oggi segue quelli già pubblicati in precedenza, tra cui quello che fa da sfondo ai titoli di testa del film, ovvero Suspirium.

La storia del film ruota attorno a Susie, una giovane americana che nel 1977 si trasferisce nella prestigiosa Markos Tanz Company di Berlino. Quando Susie arriva a destinazione, uno dei membri della compagnia, Patricia, scompare nel nulla. Susie nel frattempo compie enormi progressi sotto la guida di Madame Blanc, direttrice artistica della compagnia e fa amicizia con Sara, un'altra ballerina, con la quale condivide i sospetti che Madame Blanc e la compagnia nascondano un oscuro segreto.

Scritto da David Kajganich, Suspiria vedrà nel cast Dakota Johnson, Mia Goth, Tilda Swinton, Cloe Grace Moretz e anche la mitica Jessica Harper, interprete del film originale firmato da Dario Argento. Luca Guadagnino ha già confermato che questo remake del classico di Argento includerà anche una sequenza post-titoli di coda e ci sarà la possibilità di realizzare dei sequel.

L'uscita negli Stati Uniti è prevista per questo 26 ottobre, distribuito in alcune sale da Amazon Studios; in Italia dovrebbe arrivare il prossimo 2 novembre.