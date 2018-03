Susan Sarandon è la strepitosa protagonista di Vulture Club, con Matt Bomer!

è stata scelta come protagonista nel film originale di YouTube Red, intitolato Vulture Club YouTube ha annunciato il completamento della fotografia principale di Vulture Club.

La vincitrice dell'Oscar Susan Sarandon (Dead Man Walking, Thelma & Louise) e gli attori pluripremiati Edie Falco (I soprano, Nurse Jackie) e Matt Bomer (White Collar) sono tutti nel cast di questo nuovo progetto. La pellicola, un prodotto originale di YouTube Red, uscirà anche al cinema.

In Vulture Club, un'infermiera di lungo corso di pronto soccorso, Helen (Sarandon), lotta segretamente per liberare suo figlio, un giornalista di guerra di nome Andy (Julian Morris) - che si occupa di pericolosi eventi internazionali - dalla cattura ad opera di un gruppo terroristico. Dopo aver lasciato ogni speranza con le agenzie governative, la donna scopre una comunità clandestina di giornalisti e sostenitori che potrebbero essere in grado di aiutarla. Dopo il debutto nei cinema, il film sarà poi inserito su YouTube Red, alla fine di quest'anno.

Vulture Club è stato diretto da Maryam Keshavarz (Circumstance) ed è stato co-scritto con Jonathan Mastro. Questo film, molto potente, è una storia stimolante che parla di una madre costretta a prendere misure drastiche per cercare di salvare il suo unico figlio. Keshavarz ha parlato del progetto, dicendo che il film "segue il singolare viaggio di una donna abbandonata dal suo governo che trova una comunità che la sostiene nel luogo più inaspettato. È stato un onore lavorare con Susan Sarandon, Edie Falco e Matt Bomer che sono incredibili talenti."

Susanne Daniels, responsabile globale dei contenuti originali di YouTube, ha aggiunto: "In questo progetto c'è il dramma emotivo che si unisce a questioni rilevanti che i giornalisti di tutto il mondo affrontano oggi. Maryam Keshavarz presta la sua potente prospettiva di regista iraniano-americana, e la commovente performance di Susan Sarandon ci ha immediatamente trascinat in questo avvincente film. Siamo entusiasti di lavorare con Anna Gerb, Neal Dodson e J.C. Chandor e con il cast, estremamente talentuoso, di 'Vulture Club.'"

Vulture Club è prodotto da Anna Gerb, Neal Dodson, e dal candidato all'Oscar J.C. Chandor.