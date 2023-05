Susan Sarandon, la star premio Oscar arrestata durante una protesta per il salario minimo

L'attrice premio Oscar Susan Sarandon è stata arrestata al Campidoglio di Albany, nello stato di New York, dopo essersi unita ad un gruppo di protesta a sostegno del salario minimo per i lavoratori nel campo della ristorazione con mance. Non si tratta del primo arresto per Sarandon, già fermata per un'altra protesta nel 2018.

Susan Sarandon, prima di essere arrestata, aveva parlato nel corso della protesta a favore dei lavoratori:"Sono molto, molto importanti, e devono essere trattati con dignità, non solo per il lavoro massacrante che svolgono ma anche per quello che devono fare per comunicare, comprendere, essere pazienti, e tutte le cose che si collegano ad un'impresa di successo". La protesta è stata messa in atto perché tutti i lavoratori dei ristoranti che prevedono le mance sono esclusi dagli aumenti del salario minimo a livello statale.

Sarandon - che interpreterà la villain di Blue Beetle - era tra le persone che sono state arrestate per disturbo della quiete pubblica in seguito allo spostamento della protesta nell'atrio dell'edificio.

Secondo i media gli arrestati sono stati processati, gli è stato fatto pervenire un mandato di comparizione e successivamente rilasciati.



Nei giorni scorsi Susan Sarandon era stata avvistata anche a New York davanti alla sede di Netflix insieme ai lavoratori dello spettacolo in sciopero per il mancato accordo tra sceneggiatori e studios.



Qualche mese fa Susan Sarandon rispose alla figlia Eva Amurri, che le imputò una pessima infanzia, affermando di essere stata cresciuta in un circo.