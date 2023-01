Susan Sarandon risponde alla figlia: 'Cresciuta in un circo? Normalità è sopravvalutata'

In questi giorni di polemiche per la questione nepo baby di Hollywood, non manca qualche visione un filo controcorrente: recentemente, ad esempio, la primogenita di Susan Sarandon, Eva Amurri, ha puntato il dito contro sua madre, rea di averla cresciuta effettivamente in un mondo dai ritmi e dall'esposizione fuori dalla norma.

Mentre Tom Hanks si difende dalle accuse di nepotismo, dunque, Susan Sarandon opta per un approccio diametralmente opposto: secondo l'attrice, infatti, la 37enne Amurri dovrebbe ringraziarla per esser stata cresciuta in quel mondo da lei definito simile a un circo.

"Penso che la normalità sia davvero sopravvalutata. Penso che a tutti piaccia andare al circo, almeno finché gli animali sono sotto controllo. La nostra vita è molto sopra le righe e loro sono stati esposti a un sacco di cose. Li portavo con me quando lavoravo, quindi sono stati in giro per il mondo. Penso sia stata una delle cose migliori che io abbia dato loro, questa visione del loro posto nel mondo" sono state le parole di Sarandon.

L'attrice ha proseguito: "Inoltre loro sono diventati molto flessibili e capaci di adattarsi, che è una caratteristica degli adulti molto importante per dei ragazzini. Quindi no, niente scuse. Ne parlerò con la sua terapista, ma non mi scuso". Vedremo se Eva Amurri avrà voglia di ribattere! Recentemente, intanto, anche Gwyneth Paltrow ha detto la sua sulla questione nepo baby.