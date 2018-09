Susan Sarandon nel primo trailer del thriller Viper Club, nuovo film di Youtube Premium

Poche ore fa YouTube Originals ha distribuito il trailer ufficiale dell'imminente thriller Viper Club, con protagonisti i vincitori del premio Oscar Susan Sarandon e Matt Bomer.

Viper Club, che in precedenza era intitolato Vulture Club, segue la storia di un'infermiera veterinaria di pronto soccorso, Helen (Sarandon), che segretamente lotta per liberare il figlio adulto, un giornalista di guerra di nome Andy che è stato catturato da un gruppo terroristico. Dopo aver tagliato i ponti con le agenzie governative, che secondo lei non stanno facendo tutto quanto in loro potere per salvare suo figlio, la donna scopre una comunità clandestina di giornalisti e sostenitori della causa che potrebbero essere in grado di aiutarla.



Come al solito, trovate il trailer in calce alla news.

Il film vede la partecipazione di Sarandon (Dead Man Walking, Thelma & Louise) nei panni di Helen, Julian Morris nei panni di Andy, Edie Falco (I Soprano, Nurse Jackie) nei panni di Charlotte, Matt Bomer (Normal Heart, White Collar) nei panni di Sam, Lola Kirke (Mozart in the Jungle) in quelli di Amy, Adepero Oduye (12 Anni Schiavo) interpreterà Keesha e Sheila Van (Whisky Tango Foxtrot) sarà Sheila.

Viper Club è diretto da Maryam Keshavarz (Circumstance) ed è stato co-scritto con Jonathan Mastro. Il film è prodotto da Anna Gerb, Neal Dodson, e dal candidato all'Oscar J.C. Chandor, la squadra di registi di Margin Call, All is Lost e A Most Violent Year, tutti film pubblicati da Roadside Attractions. Viper Club uscirà nelle sale il prossimo 26 ottobre e sarà disponibile per lo streaming nel 2019 su YouTube Premium.