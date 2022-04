Suri Cruise identica a Katie Holmes: ecco le ultime foto della figlia di Tom Cruise

Suri Cruise è la figlia nata 16 anni fa dal matrimonio tra Tom Cruise e Katie Holmes e come si evince dalle ultime foto pubblicate dai giornali scandalistici, la ragazzina denota una grande somiglianza con la madre e la sua Joey Potter degli anni d'oro di Dawson's Creek.

Nelle immagini diffuse dai paparazzi possiamo vedere Suri spesso e volentieri in compagnia proprio di Kate Holmes, le due sono state avvistate varie volte in giro per New York in sella alle proprie bici o a passeggio per le strade della città. La ragazza è stata anche immortalata con un'amica e il suo cagnolino oppure mentre mangia un gelato in solitaria.

La rottura tra Katie Holmes e Tom Cruise ha avuto sicuramente notevoli risvolti sulla vita della giovane Suri e sembra che addirittura la star di Mission Impossible non veda sua figlia da moltissimi anni proprio per via dei suoi tormentati rapporti con la setta religiosa di Scientology.

Katie Holmes ha l'affido esclusivo di Suri e sin da quando la piccola è nata, l'attrice ha tentato di tutelare il più possibile la sua privacy: "Con lei provo sempre a fare del mio meglio. Mi ispiro all’educazione che mi hanno dato i miei genitori. Il mio obiettivo è, soprattutto, garantire la serenità della mia bambina. La cosa più importante per me è che lei sappia quanto sono orgogliosa di lei".

E voi, dalle foto in calce alla notizia, notate l'impressionante somiglianza di Suri con la star di Dawson's Creek?