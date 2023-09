Superworld: Paramount Animation annuncia il film dalla famosa saga di libri

Paramount Animation e Temple Hill hanno annunciato la lavorazione di un nuovo film d'animazione originale, Superworld, basato sulla serie di libri omonima creata e illustrata da Yarrow e Carrie Cheney.

La storia è ambientato in un mondo alternativo in cui tutti hanno dei superpoteri, tuttavia, un supercriminale ha preso il sopravvento: l'unico ragazzo privo di abilità speciali è guardacaso anche l'unica persona in grado di rubare la Super Pietra, che alimenta il potere del cattivo, ma per farlo deve portare a termine una pericolosa rapina insieme ad un gruppo di scalcagnati compagni. Superworld: Save Noah, su cui è basato il film della Paramount, è stato pubblicato da Random House Children's Books nel novembre 2022, mentre il secondo libro della serie, Superworld: Destructo World, sarà pubblicato dalla stessa etichetta all'inizio del 2025.

Yarrow e Carrie Cheney sono un team creativo formato da marito e moglie, la cui storia d'amore è iniziata nel 1992 quando i due - come in un film hollywoodiano - si sono incontrato quando hanno condiviso un cubicolo di animazione come matricole al California Institute of the Arts. Insieme hanno prodotto, scritto e diretto il cortometraggio animato The Very First Noel.

Continua dunque a crescere il programma di animazione della Paramount: oltre al recente successo di Tartarughe Ninja: Caos Mutante di Paramount e Nickelodeon, che ha incassato oltre 170 milioni di dollari a livello mondiale, molto presto arriveranno anche i nuovi film Paw Patrol: The Mighty Movie, in uscita il 29 settembre, Transformers One il 19 luglio 2024, un film sui Puffi senza titolo il 14 febbraio 2025 e The SpongeBob Movie: The Search for SquarePants di Paramount e Nickelodeon il 23 maggio 2025.

