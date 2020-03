Il supervisore VFX di Star Wars reclama spazio per una sua creatura

Succede spesso che le esigenze in fase di montaggio impongano di tagliare scene costruite con pazienza e passione, e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'Episodio IX della saga cinematografica, non fa eccezione. Il regista J.J. Abrams ha infatti dovuto rinunciare a diversi "mostri" creati dal team degli effetti visivi.

Il supervisore VFX Neal Scanlan, in particolare, ha parlato nei giorni scorsi a Collider di una creatura "strepitosa", chiamata The Eye of Webbish Bog, che non è stato possibile ammirare sullo schermo. Il mostro, a quanto pare, avrebbe dovuto apparire in una scena in cui Kylo Ren va a caccia del Sith wayfinder, e sarà incluso nel romanzo di Rae Carson basato su L'Ascesa di Skywalker.

Scanlan ha raccontato come è nato il mostro. "Stavamo tutti giocando con questa idea e ne abbiamo parlato e fatto questo disegno. J.J. l'ha visto e ha detto: È fantastico. Così l'abbiamo effettivamente costruito e l'abbiamo portato in un posto chiamato Black Park nel Regno Unito, vicino ai Pinewood Studios, dove abbiamo girato la sequenza in un lago sul posto."

Parlando della scena tagliata, il supervisore agli effetti speciali l'ha presa così. "Forse faceva parte di una spiegazione troppo lunga per qualcosa che J.J. Abrams è stato in grado di spiegare nel film molto più rapidamente. I film di J.J. si muovono molto rapidamente, vero? Ed è stato tutto parte del viaggio di Kylo Ren e penso che abbia pensato che ci fosse troppo tempo da dedicare a qualcosa che ha spiegato molto più velocemente."

Ad ogni modo, adesso Scanlan spera "di poter rivisitare quel personaggio in qualche modo". E chissà che The Eye of Webbish Bog non riesca a trovare spazio in futuro, in un modo o nell'altro, nel franchise.

L'edizione home video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker contiene un estratto degli allenamenti di Adam Driver, anche se in molti si sono lamentati del Blu-Ray per un trailer che svela troppi spoiler.