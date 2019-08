Il supervisore dei VFX di Avengers: Endgame esamina la Scena dei Portali

La Scena dei Portali nel sontuoso showdown finale di Avengers: Endgame è una delle scene più significative e memorabili del capitolo conclusivo dell'Infinity Saga diretto dai fratelli Russo, e a parlarne recentemente per la promozione dell'Home Video del cinecomic è tornato anche Dan DeLeeuw, supervisore dei VFX del film.

Come ha dunque rivelato DeLeeuw a Comicbook.com, curiosamente la sequenza dei portali prima dello scontro finale con Thanos non era nei programmi, ma in fondo è anche comprensibile, considerando che Christopher Markus e Stephen McFeely hanno modificato la sceneggiatura per tre anni consecutivi. Ad ogni modo, la sequenza dei Portali è nata come idea del team degli effetti speciali guidato dal supervisore, in relazione al ritorno del Doctor Strange e della squadra su Titano sulla Terra.



Spiega DeLeeuw: "Sapevamo di aver lasciato molti personaggi su Titano, specie Doctor Strange. Era quasi palese che avremmo usato i Portali per riportarli indietro ma non sapevamo ancora in che modo e in che misura, perché comunque dovevamo riprendere Spider-Man, i Guardiani e gli altri e farli tornare sulla Terra. Da lì siamo arrivati a pensare qualcosa di grandioso ed epico come l'apertura dei portali soltanto dopo lo scontro Cap vs. Thanos, in un momento culmine con la speranza ormai quasi persa".



Poi continua: "In quel modo siamo riusciti a dare una vetrina ad ogni eroe, credo. Al contrario della devastazione di Infinity War e del dolore della perdita, qui abbiamo trovato una catarsi emotiva per ogni personaggio sul grande schermo e per tutto il pubblico che ha visto il film in sala. È stata una sequenza guidata soprattutto dall'emozione".



Avengers: Endgame uscirà il prossimo 12 settembre in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD.