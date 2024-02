Superpower, il film di Sean Penn su Zelensky è stato comprato da HBO e History Channel

Il documentario prodotto e co-diretto da Sean Penn, Superpower, in cui il premio Oscar segue l'evoluzione dell'invasione russa in terra ucraina con il presidente Zelensky, è stato acquistato da HBO e History Channel. Presentato in anteprima alla Berlinale 2023, la produzione ha firmato diversi accordi per la distribuzione.

Dopo aver sancito un accordo con Paramount+ per gli Stati Uniti, Fifth Season ha confermato accordi con Movistar Plus per la Spagna, HBO per l'Europa centrale e Paesi Baltici e History Channel per la Germania.



All'inizio il film nacque come un racconto sull'ascesa di Zelensky da comico tv a presidente dell'Ucraina ma ben presto si trasformò in un documentario su un presidente nel mezzo di una guerra. Nelle prime ore del 24 febbraio 2022, quando la troupe stava preparando le prime interviste sul set con il leader ucraino, la Russia invase l'Ucraina e attaccò Kiev. Sean Penn decise di compiere sette viaggi nel Paese nel corso di un periodo di quasi due anni, con diverse interviste a Zelensky. La Russia ha bandito a vita Sean Penn, così come il collega Ben Stiller.



Prentiss Fraser, presidente distribuzione tv di Fifth Season, ha dichiarato:"È un privilegio essere coinvolti in Superpower, un progetto profondamente commovente e di impatto, con una incredibile bravura dietro la telecamera, guidato dal formidabile duo composto da Sean Penn e Aaron Kaufman. Il documentario offre un accesso senza precedenti mentre conduce gli spettatori sul fronte e mette in luce la forza, la resilienza e l'umanità del popolo ucraino durante la lotta per la libertà. Dopo il debutto iniziale del film negli Stati Uniti e in Ucraina, non vediamo l'ora di portare questo progetto straordinario e coinvolgente a nuovi pubblici, sia in Ucraina che a livello internazionale".



Nel 2023 Sean Penn ha compiuto 63 anni, reduce da un viaggio incredibile nelle terre dell'est Europa devastate dal conflitto russo-ucraino.