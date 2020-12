Quali sono i superpoteri di Batman? L'evoluzione dell'eroe al cinema

L'universo DC ci ha abituato ad esseri sovrannaturali e poteri allucinanti: da Superman a Wonder Woman, passando per Flash, Aquaman e così via, è tutto uno scontro a suon di abilità decisamente poco comuni. Qualche fan alle prime armi, dunque, potrà legittimamente chiedersi quali siano i poteri di Batman.

Ebbene, la risposta è molto semplice (e nota, supponiamo, a tutti i fan più ferrati): il nostro Bruce Wayne non ha alcun tipo di superpotere, come dimostrato dai tanti film nei quali abbiamo ammirato le sue imprese, da quelli di Tim Burton alla trilogia di Nolan, passando per Zack Snyder e le tante serie animate.

A rendere speciale il Cavaliere Oscuro è infatti proprio il suo essere così meravigliosamente umano e capace, tramite allenamento e costanza, di portare al limite quelle abilità che qualunque essere umano possiede: intuito, intelligenza, astuzia, resistenza, velocità, agilità, forza fisica, capacità di pianificazione e tanto altro ancora.

Non è un caso che tante storie di Batman si basino perlopiù sulle sue doti investigative, come dimostrano ad esempio i toni da detective story tipici di quella perla di comicità che era la serie TV con Adam West. Insomma, Batman è decisamente il più umano degli eroi DC e anche per questo, probabilmente, uno dei più amati! A proposito di universo DC, intanto: ecco chi ha goduto dei cinecomic migliori tra Batman e Superman.