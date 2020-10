Il superpotere di Chris Pratt? Risolvere il Cubo di Rubik in meno di un minuto

Star-Lord e il Cubo di Rubik. No, non è il titolo del terzo capitolo di Guardiani della Galassia, ma l'ultima impresa di Chris Pratt, che su Instagram sfoggia le sue abilità nel risolvere il celebre rompicapo.

Tutti abbiamo dovuto trovare un modo per affrontare la quarantena, e se c'è chi si dava alla musica come Anthony Hopkins o giocava ad Animal Crossing con i fan come Simu Liu, un altro membro del Marvel Cinematic Universe ha pensato di trascorrere parte del suo tempo libero tentando di risolvere con rapidità una certa "questione"...

"È dall'inizio dell'anno che sto cercando di risolvere il Cubo di Rubik in meno di un minuto così che posso farci un post di Instagram, e ce l'ho finalmente fatta!!!" scrive Chris Pratt nella caption di un video postato su Instagram, nel quale riesce effettivamente a portare a termine la missione in circa 55 secondi "Il record mondiale è di tipo 5 secondi, che è probabilmente frutto di magia oscura, non è vero? Quindi, quello con vale. Scherzo. I ragazzi che riescono a risolverlo in meno di dieci secondi sono i miei eroi. Bloccati in quarantena? Procuratevi un Cubo di Rubik!".

E voi, invece, come ve la cavate con il Cubo di Rubik? Siete più bravi di Star-Lord? Se non è questo il caso, potete comunque provare a sfidarlo in un dance-off... Ma dopotutto, anche lì il ragazzo mica se la cavava male!