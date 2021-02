Supernova, Stanley Tucci elogia Colin Firth:'Lo adoro, per il film ci scambiammo i ruoli'

Stanley Tucci e Colin Firth sono tornati a recitare insieme di recente nel film Supernova, scritto e diretto da Harry Macqueen. Nel corso di una recente intervista Tucci ha elogiato il collega e raccontato un aneddoto che riguarda i due personaggi del film, che i protagonisti si sono letteralmente scambiati, trovando l'approvazione del regista.

Supernova racconta la storia di Sam (Firth) e Tusker (Tucci), una coppia che viaggia attraverso l'Inghilterra per incontrarsi con la famiglia e gli amici mentre Tusker è afflitto da demenza. Nell'intervista Stanley Tucci ha dichiarato di essersi molto divertito a lavorare di nuovo con Colin Firth.



"Lo adoro. Siamo amici da oltre vent'anni, è una persona incredibilmente buona, un grande amico, un grande padre e semplicemente uno dei migliori attori di sempre" ha dichiarato Tucci.

"E ci divertiamo insieme. Sembra che non ci annoiamo l'uno dell'altro, il che non ha davvero alcun senso perché non siamo molto interessanti" ha scherzato l'attore.

Stanley Tucci nel film interpreta Tusker mentre Colin Firth è Sam. Ma in origine i ruoli erano invertiti:"Penso che l'abbiamo fatto nel mondo in cui andava fatto. Ma sì, Harry mi ha offerto il ruolo di Sam e così siamo andati. Colin avrebbe interpretato Tusker e io continuavo a leggere e pensare 'C'è qualcosa che non va. Mi chiedo se cambiare'. E poi un giorno Colin viene da me e dice 'Dovremmo cambiare ruolo'. E ho detto 'Sì, stavo pensando la stessa cosa'. Così siamo andati da Harry e, povero Harry. Era proprio del tipo 'Oddio, perché sono rimasto ingarbugliato con questi due?'. E poi ha detto 'Va bene, ok, leggiamolo. Scegliamo alcune scene e le leggeremo in un modo e le leggeremo nell'altro. E l'abbiamo fatto ed era abbastanza evidente che era così che doveva essere".



