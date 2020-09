Supernova, il dramma romantico con Colin Firth e Stanley Tucci si mostra nel primo trailer

Studio Canal UK ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Supernova, opera seconda del regista britannico Harry Macqueen che vede come protagonisti Colin Firth e Stanley Tucci nei panni di una coppia in viaggio per l'Inghilterra.

Questa la sinossi ufficiale: "È autunno inoltrato e Sam e Tusker, compagni da vent'anni, sono in vacanza. Stanno viaggiando attraverso l'Inghilterra nel loro vecchio camper visitando amici, famigliari e luoghi del loro passato. Da quando a Tusker è stata diagnosticato un principio di demenza senile, le loro vite sono cambiate. Hanno abbandonato lavori e sospeso progetti. Il loro tempo insieme ora è la cosa più importante."

"Mentre il viaggio procede, tuttavia, le loro rispettivi idee sul futuro iniziano a scontrarsi. I segreti vengono svelati, i progetti privati emergono e il loro amore reciproco viene messo alla prova come mai prima d'ora. Alla fine, i due dovranno capire cosa significa amarsi l'un l'altro di fronte all'incurabile malattia di Tusker."

Scritto e diretto da Macqueen, Supernova sarà presentato in anteprima il 24 settembre al Sebastian International Film Festival, evento che ospiterà anche l'atteso debutto della nuova pellicola di Woody Allen Rifkin's Festival. Dopodiché, il film sarà distribuito nelle sale del Regno Unito a partire dal 27 novembre (al momento non abbiamo notizie sulla release italiana).