Supernatural, ecco come la pandemia ha influenzato il finale della serie

Durante la quarantena, Jensen Ackles ha rivelato che la pandemia stava in qualche mondoinfluenzando la trama degli episodi di Supernatural. Come rivelato dal co-showrunner Andrew Nabb in una recente intervista, tuttavia, alla fine si è trattato solamente di modifiche legate alla produzione.

"Stiamo ancora facendo tutto ciò che avevamo in programma dal punto di vista dei personaggi, della trama e della mitologia" ha spiegato Nabb a TV Line. "In alcuni casi abbiamo dovuto semplificare. Ad esempio, per l'episodio finale avevamo in mente una cosa grande e stravagante, ma non è era fattibile. Ma abbiamo trovato un'alternativa per mantenere la trama e soprattuto l'aspetto emotivo, e ha funzionato alla grande. Si tratta di adattarsi. Abbiamo dovuto riscrivere delle cose, ma niente che abbia cambiato radicalmente lo show."

Lo showrunner ha poi ribadito: "La trama del finale di serie è invariata. Come ho detto, alcune scene funzionano in modo diverso. In scena ci sono meno cattivi di quanti ne avremmo normalmente a causa delle restrizioni Covid. Ma in termini di trama, e di carattere, fondamentalmente non è cambiato nulla."

In attesa del ritorno in onda, che avverrà il prossimo 8 ottobre negli Stati Uniti (sempre su The CW), vi rimandiamo alle ultime novità su Supernatural 15.